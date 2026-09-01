Atelier Préservons l’eau en Bretagne Place de l’Église Saint-Just

Informations pratiques

Saint-Just

Atelier Préservons l’eau en Bretagne

Place de l’Église Médiathèque de l’Espace des Landes Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 10:30:00

fin : 2026-09-29 12:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Qui a dit que faire des économies d’eau était compliqué ?

À travers une série de jeux, d’expériences et de défis à partager en famille, venez découvrir qu’il s’agit en réalité d’un jeu d’enfant !

Gratuit sur inscription à partir de 9 ans.

Animé par le CPIE Val de Vilaine .

Place de l’Église Médiathèque de l’Espace des Landes Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 63 29 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Préservons l’eau en Bretagne Saint-Just a été mis à jour le 2026-08-07 par OT PAYS DE REDON