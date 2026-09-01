Atelier Préservons l’eau en Bretagne Place de l’Église Saint-Just
mardi 29 septembre 2026 · Place de l'Église · Saint-Just
Informations pratiques
Saint-Just
Atelier Préservons l’eau en Bretagne
Place de l’Église Médiathèque de l’Espace des Landes Saint-Just Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 10:30:00
fin : 2026-09-29 12:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Qui a dit que faire des économies d’eau était compliqué ?
À travers une série de jeux, d’expériences et de défis à partager en famille, venez découvrir qu’il s’agit en réalité d’un jeu d’enfant !
Gratuit sur inscription à partir de 9 ans.
Animé par le CPIE Val de Vilaine .
Place de l’Église Médiathèque de l’Espace des Landes Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 63 29 12
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English :
L’événement Atelier Préservons l’eau en Bretagne Saint-Just a été mis à jour le 2026-08-07 par OT PAYS DE REDON
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