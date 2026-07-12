Atelier Linogravure Saint-Just
samedi 29 août 2026 · Saint-Just
Informations pratiques
Saint-Just
Atelier Linogravure
10 Allée des Cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 17:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Élucidée, artiste graveuse, vous invite à entrer dans la danse de la linogravure ! Vous découvrirez comment creuser un motif sur une plaque de linoléum puis l’imprimer sur du papier. Elle vous accompagnera dans la gravure d’un ou une danseuse, puis vous imprimerez le tout dans une grande ronde collective !
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte (participant ou non). .
10 Allée des Cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 36 53
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English :
L’événement Atelier Linogravure Saint-Just a été mis à jour le 2026-07-12 par OT PAYS DE REDON
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