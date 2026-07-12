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AGENDA · Saint-Just

Atelier Linogravure Saint-Just

samedi 29 août 2026 · Saint-Just

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
10 Allée des Cerisiers
Ville
35550 Saint-Just
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Just

Atelier Linogravure

10 Allée des Cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 17:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Élucidée, artiste graveuse, vous invite à entrer dans la danse de la linogravure ! Vous découvrirez comment creuser un motif sur une plaque de linoléum puis l’imprimer sur du papier. Elle vous accompagnera dans la gravure d’un ou une danseuse, puis vous imprimerez le tout dans une grande ronde collective !

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte (participant ou non).   .

10 Allée des Cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 36 53 

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English :

L’événement Atelier Linogravure Saint-Just a été mis à jour le 2026-07-12 par OT PAYS DE REDON

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