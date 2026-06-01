Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier prévention des femmes Maison pour tous Villefranque

Atelier prévention des femmes Maison pour tous Villefranque

Atelier prévention des femmes Maison pour tous Villefranque mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Maison pour tous

Adresse : Chemin d'Oihan Baster

Ville : 64990 Villefranque

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Villefranque

Atelier prévention des femmes

Maison pour tous Chemin d’Oihan Baster Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 09:00:00
fin : 2026-06-10 12:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Durant toute la matinée, plusieurs interventions de médecins et activités.   .

Maison pour tous Chemin d’Oihan Baster Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier prévention des femmes

L’événement Atelier prévention des femmes Villefranque a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Villefranque (Pyrénées-Atlantiques)