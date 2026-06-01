Atelier prévention des femmes Maison pour tous Villefranque
Atelier prévention des femmes Maison pour tous Villefranque mercredi 10 juin 2026.
Villefranque
Atelier prévention des femmes
Maison pour tous Chemin d’Oihan Baster Villefranque Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 09:00:00
fin : 2026-06-10 12:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Durant toute la matinée, plusieurs interventions de médecins et activités. .
Maison pour tous Chemin d’Oihan Baster Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Atelier prévention des femmes
L’événement Atelier prévention des femmes Villefranque a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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