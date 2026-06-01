Atelier prévention des femmes Maison pour tous Villefranque

Villefranque

Atelier prévention des femmes

Maison pour tous Chemin d’Oihan Baster Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 09:00:00

fin : 2026-06-10 12:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Durant toute la matinée, plusieurs interventions de médecins et activités. .

Maison pour tous Chemin d’Oihan Baster Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Atelier prévention des femmes

L’événement Atelier prévention des femmes Villefranque a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Pays Basque