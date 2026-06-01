Course buggy autocross, kartcross. Villefranque
Course buggy autocross, kartcross. Villefranque samedi 6 juin 2026.
Villefranque
Course buggy autocross, kartcross.
circuit belloc Villefranque Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Restauration et buvette sur place. .
circuit belloc Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Course buggy autocross, kartcross.
L’événement Course buggy autocross, kartcross. Villefranque a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Pays Basque