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Course buggy autocross, kartcross. Villefranque

Course buggy autocross, kartcross. Villefranque

Course buggy autocross, kartcross. Villefranque samedi 6 juin 2026.

Adresse : circuit belloc

Ville : 64990 Villefranque

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Villefranque

Course buggy autocross, kartcross.

circuit belloc Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Restauration et buvette sur place.   .

circuit belloc Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 

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English : Course buggy autocross, kartcross.

L’événement Course buggy autocross, kartcross. Villefranque a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Pays Basque

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