Villefranque

Course buggy autocross, kartcross.

circuit belloc Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Restauration et buvette sur place. .

circuit belloc Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course buggy autocross, kartcross.

L’événement Course buggy autocross, kartcross. Villefranque a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Pays Basque