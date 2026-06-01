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Milafrangan Gaindi Maison pour tous Villefranque

Milafrangan Gaindi Maison pour tous Villefranque

Milafrangan Gaindi Maison pour tous Villefranque dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Maison pour tous

Adresse : Chemin d'Oihan Baster

Ville : 64990 Villefranque

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 0 0 0

Villefranque

Milafrangan Gaindi

Maison pour tous Chemin d’Oihan Baster Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

7h30/9h randonnée 7 er 12 km, casse croûte à mi-chemin.
9h30 trail 12.5km D+400. Inscription close.
11h30 course enfant.   .

Maison pour tous Chemin d’Oihan Baster Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 

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English : Milafrangan Gaindi

L’événement Milafrangan Gaindi Villefranque a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Pays Basque

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