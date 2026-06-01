Milafrangan Gaindi Maison pour tous Villefranque
Milafrangan Gaindi Maison pour tous Villefranque dimanche 14 juin 2026.
Villefranque
Milafrangan Gaindi
Maison pour tous Chemin d’Oihan Baster Villefranque Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
7h30/9h randonnée 7 er 12 km, casse croûte à mi-chemin.
9h30 trail 12.5km D+400. Inscription close.
11h30 course enfant. .
Maison pour tous Chemin d’Oihan Baster Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Milafrangan Gaindi
L’événement Milafrangan Gaindi Villefranque a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Pays Basque