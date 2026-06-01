Milafrangan Gaindi Maison pour tous Villefranque

Villefranque

Milafrangan Gaindi

Maison pour tous Chemin d’Oihan Baster Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

7h30/9h randonnée 7 er 12 km, casse croûte à mi-chemin.

9h30 trail 12.5km D+400. Inscription close.

11h30 course enfant. .

Maison pour tous Chemin d’Oihan Baster Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Milafrangan Gaindi

L’événement Milafrangan Gaindi Villefranque a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Pays Basque