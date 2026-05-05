atelier privé scrapbooking, Ateliers Octopodes, Chambéry
atelier privé scrapbooking, Ateliers Octopodes, Chambéry mardi 23 juin 2026.
atelier privé scrapbooking Mardi 23 juin, 18h00 Ateliers Octopodes Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T18:00:00+02:00 – 2026-06-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T18:00:00+02:00 – 2026-06-23T20:00:00+02:00
Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs
Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.
Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.
atelier pour inscriptions au salon ose creer
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