Atelier découverte du scrapbooking, Ateliers Octopodes, Chambéry

Atelier découverte du scrapbooking Vendredi 19 juin, 18h00 Ateliers Octopodes Savoie

30 euros l’atelier – matériel fourni ( à l’exception des photos)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00

Et si vos souvenirs prenaient vie sous vos doigts ?

Plongez dans l’univers envoûtant du scrapbooking : l’art de transformer vos photos en véritables trésors, où chaque page raconte une histoire, chaque détail réveille une émotion. Imaginez vos plus beaux moments, sublimés par votre créativité, préservés pour toujours…

Dans cet atelier intimiste (4 places max !), vous découvrirez :

✨ Les secrets d’une mise en page qui fait vibrer vos souvenirs

✨ Comment donner une âme à vos photos et les métamorphoser en œuvres d’art

✨ Un moment rien qu’à vous, pour créer, rêver et vous évader

Infos pratiques :

2 heures de pur plaisir créatif

Pré-requis : juste l’envie de s’amuser et de s’émouvoir

Matériel : tout est fourni, sauf vos photos (votre plus belle matière première !)

Réservé aux adultes – ambiance conviviale et inspirante

Places limitées à 4 personnes – Réservez vite pour ne pas manquer cette expérience unique !

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ [{« type »: « email », « value »: « suire.carole@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.62.12.12.29 »}] Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

Un atelier pour mettre en page vos photos et les sublimer scrapbooking loisirs créatifs