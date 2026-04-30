Atelier produits ménagers écologiques Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre
Atelier produits ménagers écologiques Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre samedi 14 novembre 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Atelier produits ménagers écologiques
Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 14:00:00
fin : 2026-11-14 16:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Après une présentation des aspects liés à notre santé et notre environnement (notamment les perturbateurs endocriniens), nous confectionnerons un désinfectant et un nettoyant multi-usages.
.
Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After a presentation on aspects linked to our health and environment (including endocrine disruptors), we’ll make a disinfectant and a multi-purpose cleaner.
L’événement Atelier produits ménagers écologiques Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
- Balade poétique Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre 6 mai 2026
- Vide Grenier BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 8 mai 2026
- Etape 4 du Tour Auto 2026 Passage par la place Achille Jubinal Bagnères-de-Bigorre 8 mai 2026
- Ouverture du hall d’exposition BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 9 mai 2026
- Balade naturaliste au Vallon de Salut Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre 9 mai 2026