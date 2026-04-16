Pézenas

ATELIER PUNCH NEEDLE

19 Rue Anatole France Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Initiez-vous à l’art du punch needle lors d’un atelier doux et coloré !

Atelier Ado/Adulte

Matériel fourni

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19 Rue Anatole France Pézenas 34120 Hérault Occitanie

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English : ATELIER PUNCH NEEDLE

Introduce yourself to the art of punch needle making in this sweet and colorful workshop!

Workshop: Teens/Adults

Materials supplied

L’événement ATELIER PUNCH NEEDLE Pézenas a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34