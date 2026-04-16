ATELIER PUNCH NEEDLE Pézenas
ATELIER PUNCH NEEDLE Pézenas mardi 21 avril 2026.
Pézenas
ATELIER PUNCH NEEDLE
19 Rue Anatole France Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Initiez-vous à l’art du punch needle lors d’un atelier doux et coloré !
Atelier Ado/Adulte
Matériel fourni
.
19 Rue Anatole France Pézenas 34120 Hérault Occitanie
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English : ATELIER PUNCH NEEDLE
Introduce yourself to the art of punch needle making in this sweet and colorful workshop!
Workshop: Teens/Adults
Materials supplied
L’événement ATELIER PUNCH NEEDLE Pézenas a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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