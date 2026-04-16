Pézenas

PRINTIVAL MA DISCOTHÈQUE IMAGINAIRE

11 place Gambetta Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-04-20

Dans Ma discothèque imaginaire , Patrice Soufflard réinvente le vinyle à travers des pochettes fictives mêlant photo et typographie. Chaque image évoque une musique imaginaire, entre mémoire, émotion et création.

Dans Ma discothèque imaginaire, Patrice Soufflard célèbre un objet culturel que l’on croyait disparu : le disque vinyle. Support populaire devenu collector, il est ici réinventé comme œuvre d’art. Fasciné par les pochettes, leur graphisme et leur capacité à prolonger la musique, l’artiste a imaginé des pochettes pour des disques qui n’existent pas, mêlant photographie et typographie pour créer des univers visuels inventés mais crédibles. Chaque image invite à imaginer la musique qui pourrait s’y cacher, transformant la contemplation en expérience sensorielle et narrative.

À travers ce projet, Soufflard tisse un lien entre mémoire, émotion et imagination, rassemblant souvenirs et fantaisie dans une discothèque fictive où chaque pochette raconte une histoire. Premier projet photographique structuré de l’artiste, Ma discothèque imaginaire a été sélectionné dans de nombreux festivals et manifestations, confirmant sa capacité à capter l’attention et à faire rêver le spectateur, comme la musique qu’il n’a jamais entendue mais qu’il croit reconnaître.

Vernissage le 22 Avril à 18H. .

11 place Gambetta Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 9 50 53 46 58 contact@printivalbobylapointe.com

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English :

In Ma discothèque imaginaire , Patrice Soufflard reinvents vinyl through fictitious covers combining photography and typography. Each image evokes an imaginary piece of music, somewhere between memory, emotion and creation.

L’événement PRINTIVAL MA DISCOTHÈQUE IMAGINAIRE Pézenas a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 ADT34