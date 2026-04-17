Pézenas

ILLUSTRE THÉÂTRE MA FAMILLE NUCLÉAIRE

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Après son seule-en-scène

Les Deux Moches Du Fond ,

Marie Salanon Louisa

revient avec une comédie dramatique sur les secrets de famille.

Constance dissimule depuis bien trop longtemps un secret qu’elle désire dévoiler à l’occasion du réveillon de Noël, et ce, contre l’avis de sa mère.

Alors que tout semble parfait dans cette famille idéale, cette révélation risque-t-elle de les séparer ?

Dans ce spectacle où le comique flirte avec le tragique, où les rires défient les larmes, le spectateur est invité à une profonde réflexion sur l’acceptation de soi, de l’autre, sur la quête incessante de reconnaissance, et sur l’amour, assurément…

Auteure Marie SALANON LOUISA

Interprétation Emelyne DA SILVA & Marie SALANON LOUISA

Production Les Quintéssents

Durée 1h10

Public À partir de 15 ans .

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 09 91 contact@illustretheatre.fr

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English :

After his one-man show

Les Deux Moches Du Fond ,

Marie Salanon Louisa

returns with a dramatic comedy about family secrets.

L’événement ILLUSTRE THÉÂTRE MA FAMILLE NUCLÉAIRE Pézenas a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34