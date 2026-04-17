ILLUSTRE THÉÂTRE MA FAMILLE NUCLÉAIRE Pézenas
ILLUSTRE THÉÂTRE MA FAMILLE NUCLÉAIRE Pézenas samedi 18 avril 2026.
Pézenas
ILLUSTRE THÉÂTRE MA FAMILLE NUCLÉAIRE
22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Après son seule-en-scène
Les Deux Moches Du Fond ,
Marie Salanon Louisa
revient avec une comédie dramatique sur les secrets de famille.
Constance dissimule depuis bien trop longtemps un secret qu’elle désire dévoiler à l’occasion du réveillon de Noël, et ce, contre l’avis de sa mère.
Alors que tout semble parfait dans cette famille idéale, cette révélation risque-t-elle de les séparer ?
Dans ce spectacle où le comique flirte avec le tragique, où les rires défient les larmes, le spectateur est invité à une profonde réflexion sur l’acceptation de soi, de l’autre, sur la quête incessante de reconnaissance, et sur l’amour, assurément…
Auteure Marie SALANON LOUISA
Interprétation Emelyne DA SILVA & Marie SALANON LOUISA
Production Les Quintéssents
Durée 1h10
Public À partir de 15 ans .
22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 09 91 contact@illustretheatre.fr
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English :
After his one-man show
Les Deux Moches Du Fond ,
Marie Salanon Louisa
returns with a dramatic comedy about family secrets.
L’événement ILLUSTRE THÉÂTRE MA FAMILLE NUCLÉAIRE Pézenas a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34
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