Pézenas

ATELIER COSMÉTIQUES NATURELS POUR ADOS

19 Rue Anatole France Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Cosmétiques naturels Crème hydratante

Atelier ados, samedi 18 avril 2026, 10h30–12h30

Accompagnement par une experte, matières premières de qualité, bonnes pratiques d’hygiène et sécurité.

Tout le matériel est fourni. Places limitées.

Cosmétiques naturels Crème hydratante .

Initiez votre ado à la création d’une crème hydratante visage personnalisée, formulée avec des ingrédients 100 % naturels, adaptés à son type de peau.

Tout le matériel est fourni. Places limitées. Ambiance conviviale et pédagogique. .

19 Rue Anatole France Pézenas 34120 Hérault Occitanie

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English : ATELIER COSMÉTIQUES NATURELS POUR ADOS

Natural cosmetics Moisturizing cream

Teen workshop, Saturday April 18, 2026, 10:30am?12:30pm

Expert guidance, quality raw materials, good hygiene and safety practices.

All equipment provided. Places are limited.

L’événement ATELIER COSMÉTIQUES NATURELS POUR ADOS Pézenas a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34