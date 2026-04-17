Pézenas

ATELIER BOUGIE D’INTENTION 7 CHAKRAS

19 Rue Anatole France Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Un moment guidé pour créer votre bougie personnalisée et aligner vos intentions avec l’énergie des sept chakras. En bonus, un tirage d’oracle est proposé.

Atelier adulte.

Tout le matériel est fourni.

Places limitées.

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19 Rue Anatole France Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 7 45 15 19 32 latoucheessentielle@gmail.com

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English : ATELIER BOUGIE D’INTENTION 7 CHAKRAS

A guided moment to create your personalized candle and align your intentions with the energy of the seven chakras. Bonus: an oracle reading.

Adult workshop.

All materials provided.

Places are limited.

L’événement ATELIER BOUGIE D’INTENTION 7 CHAKRAS Pézenas a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34