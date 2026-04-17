Pézenas

ILLUSTRE THÉÂTRE GLANDEUR NATURE

22 avenue de la Gare du Midi Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Les Glandeurs Nature un regard décalé et absurde sur tout ce qui les entoure. Un regard efficace.

L’Histoire la plus officielle retiendra que la première formation des Glandeurs Nature a vu le jour le 26 Septembre 2002 lors du Festival annuel du Point Virgule ayant pour objet de repérer les jeunes talents du rire.

C’est ainsi que l’illustre scène parisienne vit les exploits du Néné, Save et de Bichoko s’illustrer dans Travailler moins, glander plus .

Exit Save (Rodolphe Le Corre), le trio est devenu duo avec les mêmes personnages de Néné (Franck Migeon) et de Bichoko (Mohamed Bounouara). Un duo qui se complète à merveille.

Le spectacle de ces Glandeurs Nature, c’est l’histoire d’une amitié sincère entre un vrai débile et un gros abruti qui déploient des trésors d’énergie pour parvenir… à rien ! Leur rien sera de parvenir à trouver du travail dans un Théâtre, mais on ne se refait pas ! .

22 avenue de la Gare du Midi Pézenas 34120 Hérault Occitanie

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English : ILLUSTRE THÉÂTRE GLANDEUR NATURE

Les Glandeurs Nature: a quirky, absurd take on everything around them. An effective look.

L’événement ILLUSTRE THÉÂTRE GLANDEUR NATURE Pézenas a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34