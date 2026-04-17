EXPOSITION LA QUÊTE D’HILAIRE PAR BABET BP 37 Pézenas

Pézenas

EXPOSITION LA QUÊTE D’HILAIRE PAR BABET

BP 37 4 place Frédéric Mistral Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-04-17

Dans le cadre du Printival, la médiathèque Edmond-Charlot de Pézenas a le plaisir d’accueillir le projet La quête d’Hilaire de Babet.

Babet, violoniste et seconde voix de Dionysos, explore de nouveaux horizons avec La Quête d’Hilaire, lecture musicale née de son premier roman d’aventure.

Autrice, compositrice et interprète, elle nous fait emprunter des chemins inattendus… Seule sur scène, entre violon et guitare, elle entraîne le public dans l’Antiquité, aux côtés d’Hilaire, d’un âne magique et d’une marchande égyptienne.

Ces rencontres imaginaires se mêlent à ses propres illustrations, donnant vie à un univers sensible et onirique où musique, mots et peinture se répondent avec délicatesse.

Une aventure où la curiosité et l’émerveillement transforment notre regard sur le monde.

– Vernissage le vendredi 17 à 18h30

– Lecture musicale le mercredi 22 avril à 11h .

BP 37 4 place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 92 98

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English : EXPOSITION LA QUÊTE D’HILAIRE PAR BABET

As part of Printival, the Edmond-Charlot media library in Pézenas is delighted to welcome Babet?s project La quête d?Hilaire .

L’événement EXPOSITION LA QUÊTE D’HILAIRE PAR BABET Pézenas a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 ADT34