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Atelier Quilling Médiathèque Biars-sur-Cère

lundi 14 décembre 2026 · Médiathèque · Biars-sur-Cère

Atelier Quilling Médiathèque Biars-sur-Cère

Informations pratiques

Début
lundi 14 décembre 2026
Fin
lundi 14 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
94 Avenue de la République
Ville
46130 Biars-sur-Cère
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Biars-sur-Cère

Atelier Quilling

Médiathèque 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-14 14:30:00
fin : 2026-12-14

Date(s) :
2026-12-14

Venez réaliser des décors à partir de bandelettes de papier enroulées sur elles-mêmes

Venez réaliser des décors à partir de bandelettes de papier enroulées sur elles-mêmes. En assemblant les éléments, on obtient de magnifiques décors en 3 dimensions. A la fin de l'atelier, chaque participant repart avec sa création

Sur réservation

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Médiathèque 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79 

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English :

Come create decorations using strips of paper rolled up on themselves

L’événement Atelier Quilling Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne

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