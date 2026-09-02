Atelier Quilling Médiathèque Biars-sur-Cère
lundi 14 décembre 2026 · Médiathèque · Biars-sur-Cère
Informations pratiques
Biars-sur-Cère
Atelier Quilling
Médiathèque 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-14 14:30:00
fin : 2026-12-14
Date(s) :
2026-12-14
Venez réaliser des décors à partir de bandelettes de papier enroulées sur elles-mêmes
Venez réaliser des décors à partir de bandelettes de papier enroulées sur elles-mêmes. En assemblant les éléments, on obtient de magnifiques décors en 3 dimensions. A la fin de l'atelier, chaque participant repart avec sa création
Sur réservation
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Médiathèque 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79
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English :
Come create decorations using strips of paper rolled up on themselves
L’événement Atelier Quilling Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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