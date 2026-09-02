Atelier Quilling Médiathèque Biars-sur-Cère

Informations pratiques

Biars-sur-Cère

Atelier Quilling

Médiathèque 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-14 14:30:00

fin : 2026-12-14

Date(s) :

2026-12-14

Venez réaliser des décors à partir de bandelettes de papier enroulées sur elles-mêmes

Venez réaliser des décors à partir de bandelettes de papier enroulées sur elles-mêmes. En assemblant les éléments, on obtient de magnifiques décors en 3 dimensions. A la fin de l'atelier, chaque participant repart avec sa création

Sur réservation

.

Médiathèque 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come create decorations using strips of paper rolled up on themselves

L’événement Atelier Quilling Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne