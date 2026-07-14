Atelier raconter la nature L’Épicentre Merville-Franceville-Plage
mardi 14 juillet 2026 · L'Épicentre · Merville-Franceville-Plage
Informations pratiques
Merville-Franceville-Plage
Atelier raconter la nature
L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:30:00
fin : 2026-07-21 12:30:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07
Découvertes amusantes en cheminant dans la forêt-jardin. Découvrez les contes et légendes de la nature.
Séances sur mesure selon les conditions météo.
Découvertes amusantes en cheminant dans la forêt-jardin. Écoutez les contes et légendes de la nature lors de cette atelier à destination des enfants.
Séances sur mesure selon les conditions météo.
Dès 2 ans.
Sur inscription maximum de 8 enfants accompagnés. .
L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 6 26 03 30 91 epimerville@gmail.com
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English : Atelier raconter la nature
Fun discoveries as you walk through the garden forest. Discover nature’s tales and legends.
Sessions tailored to weather conditions.
L’événement Atelier raconter la nature Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Normandie Pays d’Auge
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