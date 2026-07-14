Atelier raconter la nature L’Épicentre Merville-Franceville-Plage

Informations pratiques

Merville-Franceville-Plage

Atelier raconter la nature

L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:30:00

fin : 2026-07-21 12:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07

Découvertes amusantes en cheminant dans la forêt-jardin. Découvrez les contes et légendes de la nature.

Séances sur mesure selon les conditions météo.

Découvertes amusantes en cheminant dans la forêt-jardin. Écoutez les contes et légendes de la nature lors de cette atelier à destination des enfants.

Séances sur mesure selon les conditions météo.

Dès 2 ans.

Sur inscription maximum de 8 enfants accompagnés. .

L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 6 26 03 30 91 epimerville@gmail.com

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English : Atelier raconter la nature

Fun discoveries as you walk through the garden forest. Discover nature’s tales and legends.

Sessions tailored to weather conditions.

L’événement Atelier raconter la nature Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Normandie Pays d’Auge