Merville-Franceville-Plage

Lecture à la plage

Poste de secours n°1 Plage Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30

Un atelier lecture sur la plage invite les enfants de 3 à 8 ans à découvrir des histoires les pieds dans le sable. Entre vagues et soleil, ils écoutent, imaginent et partagent un moment ludique et apaisant autour des livres.

Un atelier lecture sur la plage invite les enfants de 3 à 8 ans à découvrir des histoires les pieds dans le sable. Entre vagues et soleil, ils écoutent, imaginent et partagent un moment ludique et apaisant autour des livres. .

Poste de secours n°1 Plage Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 27 70

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English : Lecture à la plage

A reading workshop on the beach invites children aged 3 to 8 to discover stories with their feet in the sand. Between the waves and the sun, they listen, imagine and share a playful and soothing moment around books.

L’événement Lecture à la plage Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge