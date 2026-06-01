Fabriquer un attrape-rêve L’Épicentre Merville-Franceville-Plage
Fabriquer un attrape-rêve L’Épicentre Merville-Franceville-Plage mardi 30 juin 2026.
Merville-Franceville-Plage
Fabriquer un attrape-rêve
L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 14:00:00
fin : 2026-07-02 16:30:00
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14
Apprenez à créer l’armature en bois, à faire le tissage et ajoutez la décoration de votre choix.
Bois, fils, perles et plumes sont fournis, ou encore fabriqués par vous sur place avec des éléments de nature trouvés dans la forêt-jardin.
Participez à un atelier créatif et découvrez le plaisir de fabriquer soi-même un magnifique attrape-rêve unique. Apprenez à réaliser l’armature en bois, à maîtriser les techniques de tissage et à personnaliser votre création avec les décorations de votre choix.
Bois, fils, perles et plumes sont mis à votre disposition. Vous pouvez également créer certains éléments à partir de trésors naturels récoltés dans la forêt-jardin. Pour rendre votre réalisation encore plus personnelle, n’hésitez pas à apporter vos propres plumes, pendentifs ou perles à intégrer à votre attrape-rêve.
Un atelier convivial, accessible à tous, pour laisser libre cours à votre imagination et repartir avec une création authentique que vous aurez eu le plaisir de fabriquer vous-même.
Dès 10 ans.
Sur inscription, maximum de 6 enfants accompagnés. .
L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 6 26 03 30 91 epimerville@gmail.com
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English : Fabriquer un attrape-rêve
Learn how to make the wooden frame, do the weaving and add your own decorations.
Wood, thread, beads and feathers are provided, or you can make your own on the spot using natural materials found in the forest garden.
L’événement Fabriquer un attrape-rêve Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Normandie Pays d’Auge
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