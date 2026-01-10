Rencontre avec Arnaud Cathrine Bibliothèque au Bord des Mots Merville-Franceville-Plage
Rencontre avec Arnaud Cathrine
Bibliothèque au Bord des Mots Avenue Montfermeil Merville-Franceville-Plage Calvados
Début : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
Rencontre avec l’auteur autour de son dernier roman Roman de plages , avec des lectures de Philippe Müller et Vincent Vernillat.
English : Rencontre avec Arnaud Cathrine
Meeting with the author to discuss his latest novel Roman de plages , with readings by Philippe Müller and Vincent Vernillat.
