Rencontre avec Arnaud Cathrine Bibliothèque au Bord des Mots Merville-Franceville-Plage

Rencontre avec Arnaud Cathrine

Bibliothèque au Bord des Mots Avenue Montfermeil Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 17:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Rencontre avec l’auteur autour de son dernier roman Roman de plages , avec des lectures de Philippe Müller et Vincent Vernillat.

Rencontre avec l’auteur autour de son dernier roman Roman de plages , avec des lectures de Philippe Müller et Vincent Vernillat. .

Bibliothèque au Bord des Mots Avenue Montfermeil Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 27 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Arnaud Cathrine

Meeting with the author to discuss his latest novel Roman de plages , with readings by Philippe Müller and Vincent Vernillat.

L’événement Rencontre avec Arnaud Cathrine Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Normandie Pays d’Auge