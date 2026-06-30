Vivre avec la nature L’Épicentre Merville-Franceville-Plage

Merville-Franceville-Plage

Vivre avec la nature

L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

À quoi ressemble la vie d’une famille dans les bois au 21e siècle ? Des découvertes, des surprises et des apprentissages. Un mode d’emploi pour oser la bifurcation ou pas !

À quoi ressemble la vie d’une famille dans les bois au 21e siècle ? Des découvertes, des surprises et des apprentissages. Un mode d’emploi pour oser la bifurcation ou pas ! Un moment d’échange autour du rapport homme/nature.

Sur inscription uniquement. .

L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 6 26 03 30 91 epimerville@gmail.com

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English : Vivre avec la nature

What is life like for a family living in the woods in the 21st century? Discoveries, surprises and lessons learnt. A guide to help you decide whether or not to take the plunge!

L’événement Vivre avec la nature Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Normandie Pays d’Auge