Vivre avec la nature L’Épicentre Merville-Franceville-Plage
Vivre avec la nature L’Épicentre Merville-Franceville-Plage vendredi 3 juillet 2026.
Merville-Franceville-Plage
Vivre avec la nature
L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
À quoi ressemble la vie d’une famille dans les bois au 21e siècle ? Des découvertes, des surprises et des apprentissages. Un mode d’emploi pour oser la bifurcation ou pas !
À quoi ressemble la vie d’une famille dans les bois au 21e siècle ? Des découvertes, des surprises et des apprentissages. Un mode d’emploi pour oser la bifurcation ou pas ! Un moment d’échange autour du rapport homme/nature.
Sur inscription uniquement. .
L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 6 26 03 30 91 epimerville@gmail.com
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English : Vivre avec la nature
What is life like for a family living in the woods in the 21st century? Discoveries, surprises and lessons learnt. A guide to help you decide whether or not to take the plunge!
L’événement Vivre avec la nature Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Normandie Pays d’Auge
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