Marché nocturne estival Merville-Franceville-Plage
Marché nocturne estival Merville-Franceville-Plage dimanche 5 juillet 2026.
Merville-Franceville-Plage
Marché nocturne estival
Place de la Plage Merville-Franceville-Plage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-12 22:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Les marchés d’été sont de retour ! En déambulant parmi les stands, vous trouverez peut-être le souvenir de vacances parfait.
Les marchés d’été sont de retour ! En déambulant parmi les stands, vous trouverez peut-être le souvenir de vacances parfait. .
Place de la Plage Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 23 57 merville-franceville-plage@ncpa-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché nocturne estival
The summer markets are back! Stroll among the stalls and you might just find the perfect vacation souvenir.
L’événement Marché nocturne estival Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Normandie Pays d’Auge
À voir aussi à Merville-Franceville-Plage (Calvados)
- Mytholgies intimes peinture Bibliothèque Au bord des Mots Merville-Franceville-Plage 3 juillet 2026
- Soirée DJ Set Surf Bar Merville-Franceville-Plage 5 juillet 2026
- Fitness plage de l’été Poste de secours n°1 Merville-Franceville-Plage 6 juillet 2026
- Les concerts de l’été du Mini-golf Brasserie du mini-golf Merville-Franceville-Plage 9 juillet 2026
- Merville-Franceville au cœur du débarquement Merville-Franceville-Plage 10 juillet 2026