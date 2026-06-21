Merville-Franceville-Plage

Marché nocturne estival

Place de la Plage Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-12 22:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Les marchés d’été sont de retour ! En déambulant parmi les stands, vous trouverez peut-être le souvenir de vacances parfait.

Les marchés d’été sont de retour ! En déambulant parmi les stands, vous trouverez peut-être le souvenir de vacances parfait. .

Place de la Plage Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 23 57 merville-franceville-plage@ncpa-tourisme.fr

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English : Marché nocturne estival

The summer markets are back! Stroll among the stalls and you might just find the perfect vacation souvenir.

L’événement Marché nocturne estival Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Normandie Pays d’Auge