Soirée DJ Set Surf Bar Merville-Franceville-Plage
Soirée DJ Set Surf Bar Merville-Franceville-Plage dimanche 5 juillet 2026.
Merville-Franceville-Plage
Soirée DJ Set
Surf Bar 1 bis Boulevard Wattier Merville-Franceville-Plage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26
Envie d’une soirée inoubliable ? Direction le Surf Bar ! DJ sets enflammés, ambiance bord de mer et cocktails frais vous attendent. Venez danser, rencontrer du monde et vibrer jusqu’au bout de la nuit.
Envie d’une soirée inoubliable ? Direction le Surf Bar ! DJ sets enflammés, ambiance bord de mer et cocktails frais vous attendent. Venez danser, rencontrer du monde et vibrer jusqu’au bout de la nuit. .
Surf Bar 1 bis Boulevard Wattier Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 12 52
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English : Soirée DJ Set
Looking for an unforgettable evening? Head for the Surf Bar! Hot DJ sets, a seaside atmosphere and fresh cocktails await you. Come and dance the night away, meet new people and rock the night away.
L’événement Soirée DJ Set Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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