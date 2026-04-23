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Soirée DJ Set Surf Bar Merville-Franceville-Plage

Soirée DJ Set Surf Bar Merville-Franceville-Plage dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Surf Bar

Adresse : 1 bis Boulevard Wattier

Ville : 14810 Merville-Franceville-Plage

Département : Calvados

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Merville-Franceville-Plage

Soirée DJ Set

Surf Bar 1 bis Boulevard Wattier Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26

Envie d’une soirée inoubliable ? Direction le Surf Bar ! DJ sets enflammés, ambiance bord de mer et cocktails frais vous attendent. Venez danser, rencontrer du monde et vibrer jusqu’au bout de la nuit.
Envie d’une soirée inoubliable ? Direction le Surf Bar ! DJ sets enflammés, ambiance bord de mer et cocktails frais vous attendent. Venez danser, rencontrer du monde et vibrer jusqu’au bout de la nuit.   .

Surf Bar 1 bis Boulevard Wattier Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 12 52 

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English : Soirée DJ Set

Looking for an unforgettable evening? Head for the Surf Bar! Hot DJ sets, a seaside atmosphere and fresh cocktails await you. Come and dance the night away, meet new people and rock the night away.

L’événement Soirée DJ Set Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge

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