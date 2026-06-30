Atelier les sens en éveil L’Épicentre Merville-Franceville-Plage

Merville-Franceville-Plage

Atelier les sens en éveil

L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 10:00:00

fin : 2026-07-03 11:00:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-03 2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17

Un moment de découverte poétique pour ressentir la nature.

Les petits bénéficient d’un instant calme et enrichissant. Les parents repartent forts de nouvelles idées de jeux.

Séances sur mesure selon les conditions météo.

Un moment de découverte poétique pour ressentir la nature.

Les petits bénéficient d’un instant calme et enrichissant. Les parents repartent forts de nouvelles idées de jeux. Un atelier nature à ne pas manquer !

Séances sur mesure selon les conditions météo.

Dès 3 mois.

Sur inscription maximum de 6 enfants accompagnés. .

L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 6 26 03 30 91 epimerville@gmail.com

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English : Atelier les sens en éveil

A moment of poetic discovery to experience nature.

The little ones enjoy a calm, enriching moment. Parents leave with new play ideas.

Sessions tailored to weather conditions.

L’événement Atelier les sens en éveil Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Normandie Pays d’Auge