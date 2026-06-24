Fabrication d’un Gizmo L’Épicentre Merville-Franceville-Plage

Merville-Franceville-Plage

Fabrication d’un Gizmo

L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-03 16:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17

Laissez parler votre créativité lors de cet atelier inspiré de l’univers enchanteur du petit peuple de la forêt. À partir de matériaux naturels, réalisez un mobile unique en utilisant des trésors apportés par vos soins ou dénichés dans les réserves secrètes de l’Épi.

Laissez parler votre créativité lors de cet atelier inspiré de l’univers enchanteur du petit peuple de la forêt. À partir de matériaux naturels, réalisez un mobile unique en utilisant des trésors apportés par vos soins ou dénichés dans les réserves secrètes de l’Épi.

Apprenez à assembler, équilibrer et décorer votre création pour fabriquer vous-même un véritable artefact digne des êtres féeriques des bois. Chaque réalisation est unique et reflète l’imagination de son créateur.

Atelier présenté lors du festival Cidre et Dragon 2024, il s’adapte aux conditions météorologiques et au public présent pour offrir une expérience conviviale, créative et accessible à tous. Repartez avec une création originale que vous aurez eu le plaisir de fabriquer vous-même.

Dès 8 ans.

Sur inscription, maximum 10 personnes. .

L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 6 26 03 30 91 epimerville@gmail.com

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English : Fabrication d’un Gizmo

Let your creativity run wild in this workshop inspired by the enchanting world of the forest folk. Using natural materials, create a unique mobile with treasures you’ve brought along or unearthed from L’Épi’s secret stashes.

L’événement Fabrication d’un Gizmo Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Normandie Pays d’Auge