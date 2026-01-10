Concert J.-J. Goldman Salle polyvalente Merville-Franceville-Plage

Concert J.-J. Goldman

Salle polyvalente Avenue des dunes Merville-Franceville-Plage Calvados

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Un hommage à Jean-Jacques Goldman, où les refrains mythiques embrasent la salle, mêlés à des titres plus rares. Une soirée généreuse, portée par l’émotion collective, la nostalgie heureuse et l’énergie intacte des grandes chansons.

Salle polyvalente Avenue des dunes Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 27 70

English : Concert J.-J. Goldman

A tribute to Jean-Jacques Goldman, where mythical refrains set the hall ablaze, mixed with rarer titles. A generous evening of collective emotion, happy nostalgia and the undiminished energy of great songs.

