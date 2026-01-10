Concert J.-J. Goldman Salle polyvalente Merville-Franceville-Plage
Concert J.-J. Goldman Salle polyvalente Merville-Franceville-Plage vendredi 6 février 2026.
Concert J.-J. Goldman
Salle polyvalente Avenue des dunes Merville-Franceville-Plage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Un hommage à Jean-Jacques Goldman, où les refrains mythiques embrasent la salle, mêlés à des titres plus rares. Une soirée généreuse, portée par l’émotion collective, la nostalgie heureuse et l’énergie intacte des grandes chansons.
Un hommage à Jean-Jacques Goldman, où les refrains mythiques embrasent la salle, mêlés à des titres plus rares. Une soirée généreuse, portée par l’émotion collective, la nostalgie heureuse et l’énergie intacte des grandes chansons.
Réservation auprès de la bibliothèque. .
Salle polyvalente Avenue des dunes Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 27 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert J.-J. Goldman
A tribute to Jean-Jacques Goldman, where mythical refrains set the hall ablaze, mixed with rarer titles. A generous evening of collective emotion, happy nostalgia and the undiminished energy of great songs.
L’événement Concert J.-J. Goldman Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Normandie Pays d’Auge