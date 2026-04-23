Vide-greniers du Raid Tolkien Merville-Franceville-Plage
Vide-greniers du Raid Tolkien Merville-Franceville-Plage dimanche 26 juillet 2026.
Merville-Franceville-Plage
Vide-greniers du Raid Tolkien
Place Camille Blaisot Merville-Franceville-Plage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Vous aimez chiner? Alors venez à ce vide-greniers organisé à Merville-Franceville-Plage.
Vide-greniers à Merville-Franceville-Plage organisé par le Raid Tolkien.
Informations exposants vente de denrées alimentaires refusée.
5€ le mètre, minimum 6m avec un véhicule et 12m si camion ou fourgon.
Réservation obligatoire.
Arrivée à partir de 6h30. .
Place Camille Blaisot Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 6 61 66 33 88 brocante.2017.franceville@gmail.com
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English : Vide-greniers du Raid Tolkien
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L’événement Vide-greniers du Raid Tolkien Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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