Merville-Franceville-Plage

Vide-greniers du Raid Tolkien

Place Camille Blaisot Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Vous aimez chiner? Alors venez à ce vide-greniers organisé à Merville-Franceville-Plage.

Vide-greniers à Merville-Franceville-Plage organisé par le Raid Tolkien.

Informations exposants vente de denrées alimentaires refusée.

5€ le mètre, minimum 6m avec un véhicule et 12m si camion ou fourgon.

Réservation obligatoire.

Arrivée à partir de 6h30. .

Place Camille Blaisot Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 6 61 66 33 88 brocante.2017.franceville@gmail.com

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English : Vide-greniers du Raid Tolkien

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L’événement Vide-greniers du Raid Tolkien Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge