Les concerts de l’été du Mini-golf Brasserie du mini-golf Merville-Franceville-Plage
Les concerts de l’été du Mini-golf Brasserie du mini-golf Merville-Franceville-Plage jeudi 9 juillet 2026.
Merville-Franceville-Plage
Les concerts de l’été du Mini-golf
Brasserie du mini-golf Boulevard Wattier Merville-Franceville-Plage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-08-06 22:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
La brasserie du mini golf vous propose ses célèbres concerts de l’été. Ambiance estivale assurée !
La brasserie du mini golf vous propose ses célèbres concerts de l’été. Ambiance estivale assurée !
Boissons à régler sur place. .
Brasserie du mini-golf Boulevard Wattier Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 74 37 90
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English : Les concerts de l’été du Mini-golf
The mini golf’s brasserie offers you its famous summer concerts. Summer atmosphere guaranteed!
L’événement Les concerts de l’été du Mini-golf Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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