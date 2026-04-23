Les concerts de l’été du Mini-golf Brasserie du mini-golf Merville-Franceville-Plage

Merville-Franceville-Plage

Les concerts de l’été du Mini-golf

Brasserie du mini-golf Boulevard Wattier Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-08-06 22:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

La brasserie du mini golf vous propose ses célèbres concerts de l’été. Ambiance estivale assurée !

La brasserie du mini golf vous propose ses célèbres concerts de l’été. Ambiance estivale assurée !

Boissons à régler sur place. .

Brasserie du mini-golf Boulevard Wattier Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 74 37 90

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English : Les concerts de l’été du Mini-golf

The mini golf’s brasserie offers you its famous summer concerts. Summer atmosphere guaranteed!

L’événement Les concerts de l’été du Mini-golf Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge