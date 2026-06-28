ATELIER RADIO chez Dedalle place du colombier, Dédalle Rennes
ATELIER RADIO chez Dedalle place du colombier, Dédalle Rennes mercredi 26 août 2026.
ATELIER RADIO chez Dedalle place du colombier, Dédalle Rennes Mercredi 26 août, 15h00 Ille-et-Vilaine
gratuit sur inscription auprès de la TA
Atelier radio
les animateur·ices jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accompagne sur un atelier radio de 15h à 18h dans l’ancienne brasserie de la place Colombier avec la Vilaine Radio. RDV à 14h à la TA ou sur place à 15h.
Inscription vivement conseillée à la TA
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-26T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-26T18:00:00.000+02:00
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place du colombier, Dédalle 25 Pl. du Colombier, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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