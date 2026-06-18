Atelier réalisation d’une mosaïque de papier au Château des Arcis Les Arcis Meslay-du-Maine lundi 6 juillet 2026.

Meslay-du-Maine

Atelier réalisation d’une mosaïque de papier au Château des Arcis

Les Arcis Château des Arcis Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-17 2026-08-24

Atelier en famille Réalisation d’une mosaïque de papier au Château des Arcis

Avec Catherine, un petit tour au jardin permet de trouver l’inspiration pour réaliser en famille une mosaïque de papier.

Dates

– lundi 6 juillet: thème conseillé les oiseaux

– lundi 20 juillet: thème conseillé fleurs et plan

– lundi 27 juillet: thème conseillé les insectes

– lundi 17 août thème conseillé les petits animaux

– lundi 24 août; thème conseillé au choix !

Horaires A 15 heures

Catherine emmène les familles faire une petite promenade dans les jardins pour trouver des idées et faire un choix.

Puis les familles s’installent autour d’une table, avec cartons de couleurs, papier, colle, ciseaux…..les mosaïque seront réalisées avec de petits morceaux de papiers de toutes les couleurs.

Tarifs

Adulte accompagnant les enfants: 7 € , si réalise aussi une mosaïque: 9 €

Enfant de 6 à 12 ans inclus 6 €

Enfant de 4 et 5 ans: 2 €

Tarif famille deux adultes et deux enfants de 6 à 12 ans: réduction de 3 €

Les enfants doivent être accompagnés par un membre de leur famille. Les tarifs comprennent la visite libre de tout le site et un parcours ludique si souhaité.

Pour ceux qui souhaitent visiter librement les jardins, sans faire d’activité, de 13h à 19h, le tarif reste de 7 € par adulte, 4 € par enfant de 6 à 12 ans. .

Les Arcis Château des Arcis Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 68 23 21 chateaudesarcis@gmail.com

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English :

Family Workshop: Making a Paper Mosaic at the Château des Arcis

L’événement Atelier réalisation d’une mosaïque de papier au Château des Arcis Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-06-18 par SUD MAYENNE