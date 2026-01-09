Rando Meslinoise Meslay-du-Maine

Rando Meslinoise

Hippodrome de la Bretonnière Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Organisé par le club cyclo VTT Meslinoise

Départ de 8h à 9h30

VTT 15/35/45/60 km

Pédestres 10/15 km .

Hippodrome de la Bretonnière Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 15 30 74 83 cyclomeslinois@gmail.com

