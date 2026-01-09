Rando Meslinoise Meslay-du-Maine
Rando Meslinoise Meslay-du-Maine dimanche 20 septembre 2026.
Rando Meslinoise
Hippodrome de la Bretonnière Meslay-du-Maine Mayenne
Tarif : – –
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
2026-09-20
Organisé par le club cyclo VTT Meslinoise
Départ de 8h à 9h30
VTT 15/35/45/60 km
Pédestres 10/15 km .
Hippodrome de la Bretonnière Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 15 30 74 83 cyclomeslinois@gmail.com
L’événement Rando Meslinoise Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-01-07 par SUD MAYENNE