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Atelier Réalise ta cabine de plage Musée Royan

Atelier Réalise ta cabine de plage Musée Royan mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Musée

Adresse : 31 avenue de Paris

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 4.2 4.2 4.2

Royan

Atelier Réalise ta cabine de plage

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.2 – 4.2 – 4.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Les enfants découvrent l’histoire des bains de mer. Ils fabriquent leur propre cabine de plage en papier avant de la décorer selon leur goût.
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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96  musee@mairie-royan.fr

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English :

Children discover the history of sea bathing. They make their own paper beach hut before decorating it to their liking.

L’événement Atelier Réalise ta cabine de plage Royan a été mis à jour le 2026-05-26 par Mairie de Royan

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