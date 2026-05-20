Atelier Réalise ta cabine de plage Musée Royan

Royan

Atelier Réalise ta cabine de plage

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.2 – 4.2 – 4.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Les enfants découvrent l’histoire des bains de mer. Ils fabriquent leur propre cabine de plage en papier avant de la décorer selon leur goût.

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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

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English :

Children discover the history of sea bathing. They make their own paper beach hut before decorating it to their liking.

L’événement Atelier Réalise ta cabine de plage Royan a été mis à jour le 2026-05-26 par Mairie de Royan