Atelier Réalise ta cabine de plage Musée Royan
Atelier Réalise ta cabine de plage Musée Royan mercredi 29 juillet 2026.
Royan
Atelier Réalise ta cabine de plage
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.2 – 4.2 – 4.2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Les enfants découvrent l’histoire des bains de mer. Ils fabriquent leur propre cabine de plage en papier avant de la décorer selon leur goût.
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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
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English :
Children discover the history of sea bathing. They make their own paper beach hut before decorating it to their liking.
L’événement Atelier Réalise ta cabine de plage Royan a été mis à jour le 2026-05-26 par Mairie de Royan
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