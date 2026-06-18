Atelier famille jeune bâtisseur Châteaux de sable rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan jeudi 23 juillet 2026.

Royan

Atelier famille jeune bâtisseur Châteaux de sable

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

gratuit pour le parent accompagnant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06

Depuis la fin du XIXe siècle, les plages de Royan sont le théâtre de nombreuses activités ludiques et sportives dont les célèbres concours de forts et de châteaux de sable.

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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

Since the end of the 19th century, Royan’s beaches have been the scene of many fun and sporting activities, including the famous fort and sandcastle competitions.

L’événement Atelier famille jeune bâtisseur Châteaux de sable Royan a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de Royan