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Atelier Réalise ton appareil photo en papier Musée Royan

Atelier Réalise ton appareil photo en papier Musée Royan mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Musée

Adresse : 31 avenue de Paris

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 4.2 4.2 4.2

Royan

Atelier Réalise ton appareil photo en papier

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.2 – 4.2 – 4.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Après avoir découvert les photographies de l’exposition Lartigue En villégiature , les enfants créent un appareil photo en papier et sélectionnent les photos de leur choix pour les intégrer dans leur création.
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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96  musee@mairie-royan.fr

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English :

After discovering the photographs in the Lartigue En villégiature exhibition, children create a paper camera and select the photos of their choice to incorporate into their creation.

L’événement Atelier Réalise ton appareil photo en papier Royan a été mis à jour le 2026-05-26 par Mairie de Royan

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