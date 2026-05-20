Atelier Réalise ton appareil photo en papier Musée Royan

Royan

Atelier Réalise ton appareil photo en papier

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.2 – 4.2 – 4.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Après avoir découvert les photographies de l’exposition Lartigue En villégiature , les enfants créent un appareil photo en papier et sélectionnent les photos de leur choix pour les intégrer dans leur création.

.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After discovering the photographs in the Lartigue En villégiature exhibition, children create a paper camera and select the photos of their choice to incorporate into their creation.

L’événement Atelier Réalise ton appareil photo en papier Royan a été mis à jour le 2026-05-26 par Mairie de Royan