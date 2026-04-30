Arrivée Marche Solidaire Maladie de Charcot esplanade de Pontaillac Royan

Royan

Arrivée Marche Solidaire Maladie de Charcot

esplanade de Pontaillac Kiosque de Pontaillac Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Thierry Guérinet engagé dans une marche solidaire aux côtés du Collectif Solidarité Charcot sensibilise à cette maladie, sur le chemin des marais salants.

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esplanade de Pontaillac Kiosque de Pontaillac Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 91 99 17

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English :

Thierry Guérinet takes part in a solidarity walk alongside the Collectif Solidarité Charcot to raise awareness of this disease, on the salt marsh trail.

L’événement Arrivée Marche Solidaire Maladie de Charcot Royan a été mis à jour le 2026-04-30 par Mairie de Royan