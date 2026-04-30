Arrivée Marche Solidaire Maladie de Charcot esplanade de Pontaillac Royan
Arrivée Marche Solidaire Maladie de Charcot esplanade de Pontaillac Royan dimanche 21 juin 2026.
Royan
Arrivée Marche Solidaire Maladie de Charcot
esplanade de Pontaillac Kiosque de Pontaillac Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Thierry Guérinet engagé dans une marche solidaire aux côtés du Collectif Solidarité Charcot sensibilise à cette maladie, sur le chemin des marais salants.
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esplanade de Pontaillac Kiosque de Pontaillac Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 91 99 17
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English :
Thierry Guérinet takes part in a solidarity walk alongside the Collectif Solidarité Charcot to raise awareness of this disease, on the salt marsh trail.
L’événement Arrivée Marche Solidaire Maladie de Charcot Royan a été mis à jour le 2026-04-30 par Mairie de Royan
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