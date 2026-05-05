Fête de la musique Marché Central Royan

Royan

Fête de la musique

Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-06-21 12:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Fanfare Les Misters de l’Ouest 5 musiciens jouent au marché du rock et de la pop, le tout avec humour.

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Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 48 78 24 marcheroyan@gmail.com

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English :

Fanfare Les Misters de l’Ouest: 5 musicians play rock and pop with a sense of humor.

L’événement Fête de la musique Royan a été mis à jour le 2026-05-05 par Mairie de Royan