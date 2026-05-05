Fête de la musique Marché Central Royan
Fête de la musique Marché Central Royan dimanche 21 juin 2026.
Royan
Fête de la musique
Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:30:00
fin : 2026-06-21 12:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Fanfare Les Misters de l’Ouest 5 musiciens jouent au marché du rock et de la pop, le tout avec humour.
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Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 48 78 24 marcheroyan@gmail.com
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English :
Fanfare Les Misters de l’Ouest: 5 musicians play rock and pop with a sense of humor.
L’événement Fête de la musique Royan a été mis à jour le 2026-05-05 par Mairie de Royan
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