Atelier remèdes d’hiver et variés Le Placître Ger
Atelier remèdes d’hiver et variés Le Placître Ger mardi 27 octobre 2026.
Ger
Atelier remèdes d’hiver et variés
Le Placître 3 Rue du Musée Ger Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:00:00
fin : 2026-10-27 15:30:00
Date(s) :
2026-10-27
À l’approche des jours froids, le musée propose de plonger au cœur des savoirs végétaux avec un atelier chaleureux et plein d’astuces Remèdes d’hiver et variés , animé par Philippe Fauchon, l’Herboriste de la Chapelle, à Barenton.
Fort de son expérience et de sa passion pour les plantes locales, il vous invite à explorer des préparations simples, naturelles et efficaces pour affronter la saison hivernale en douceur.
Au programme des recettes traditionnelles, transmises de génération en génération, ainsi que des conseils pratiques pour renforcer l’organisme et apaiser les petits maux typiques de l’hiver. Vous découvrirez notamment comment réaliser un miel à l’ail, réputé pour ses vertus adoucissantes et stimulantes, ou encore des tisanes réconfortantes composées de plantes locales soigneusement sélectionnées. Entre savoir-faire ancien et usages contemporains, Philippe Fauchon partagera également les secrets de quelques macérâts ou sirops simples à préparer chez soi.
Public adulte.
Cet atelier s’inscrit dans la programmation du musée dédiée à la nature et aux pratiques traditionnelles, mettant en lumière les liens étroits entre patrimoine, plantes et bien-être. Une belle occasion d’apprendre, d’expérimenter, et de repartir avec des remèdes… variés, bien sûr, mais surtout naturels et adaptés aux besoins de la saison.
Un moment convivial pour se préparer à l’hiver… et le traverser en pleine forme !
Philippe Fauchon propose également un atelier sels et mélanges aromatiques le jeudi 23 avril. .
Le Placître 3 Rue du Musée Ger 50850 Manche Normandie +33 2 33 79 35 36 musee.ger@manche.fr
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English : Atelier remèdes d’hiver et variés
L’événement Atelier remèdes d’hiver et variés Ger a été mis à jour le 2026-04-13 par Réseau Sites et Musées
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