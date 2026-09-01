UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cucq

Atelier Repair Café Cucq

vendredi 18 septembre 2026 · Cucq

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Adresse
447 Avenue du Chat Noir, 62780 trépied Pôle associatif Jean Levisse
Ville
62780 Cucq
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Cucq

Atelier Repair Café

447 Avenue du Chat Noir, 62780 trépied Pôle associatif Jean Levisse Cucq Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Vendredi 18 Septembre 2026 de 17h à 19h
———————————————————-

Atelier Repair Café organisé par l’association Association Trécustel apportez vos objets en panne et apprenez à les remettre en état avec l’aide de réparateurs bénévoles.
Atelier ouvert à tous !
Pôle Associatif Jean Levisse, Trépied

Renseignements et inscriptions
06 34 68 93 28
trecustel62780@gmail.com   .

447 Avenue du Chat Noir, 62780 trépied Pôle associatif Jean Levisse Cucq 62780 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 34 68 93 28  trecustel62780@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Repair Café Cucq a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Stella-Plage

À voir aussi à Cucq (Pas-de-Calais)