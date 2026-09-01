Atelier Repair Café Cucq
vendredi 18 septembre 2026 · Cucq
Informations pratiques
Cucq
Atelier Repair Café
447 Avenue du Chat Noir, 62780 trépied Pôle associatif Jean Levisse Cucq Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Vendredi 18 Septembre 2026 de 17h à 19h
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Atelier Repair Café organisé par l’association Association Trécustel apportez vos objets en panne et apprenez à les remettre en état avec l’aide de réparateurs bénévoles.
Atelier ouvert à tous !
Pôle Associatif Jean Levisse, Trépied
Renseignements et inscriptions
06 34 68 93 28
trecustel62780@gmail.com .
447 Avenue du Chat Noir, 62780 trépied Pôle associatif Jean Levisse Cucq 62780 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 34 68 93 28 trecustel62780@gmail.com
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English :
L’événement Atelier Repair Café Cucq a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Stella-Plage
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