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Rassemblement des Anciennes En Côte d’Opale Cucq

Rassemblement des Anciennes En Côte d’Opale Cucq dimanche 20 septembre 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 62780 Cucq

Département : Pas-de-Calais

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Cucq

Rassemblement des Anciennes En Côte d’Opale

Place de la Mairie Cucq Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Dimanche 20 septembre 2026
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Rassemblement d’ancienne voitures et Youngtimers Sportives, d’Exception moto, mobylettes, et véhicules militaires.
Organisée par l’association Les Anciennes en Côte d’Opale
De 14h à 17h30 sur la place de la Mairie
Gratuit et ouvert à tous
CONTACT 06 27 48 58 34
CREDIT PHOTO Freepik.com   .

Place de la Mairie Cucq 62780 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 27 48 58 34 

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English :

L’événement Rassemblement des Anciennes En Côte d’Opale Cucq a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de Stella-Plage

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