Cucq

Rassemblement des Anciennes En Côte d’Opale

Place de la Mairie Cucq Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Dimanche 16 Août 2026

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Rassemblement d’ancienne voitures et Youngtimers Sportives, d’Exception moto, mobylettes, et véhicules militaires.

Organisée par l’association Les Anciennes en Côte d’Opale

De 14h à 17h30 sur la place de la Mairie

Gratuit et ouvert à tous

CONTACT 06 27 48 58 34

CREDIT PHOTO Freepik.com .

Place de la Mairie Cucq 62780 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 27 48 58 34

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English :

L’événement Rassemblement des Anciennes En Côte d’Opale Cucq a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de Stella-Plage