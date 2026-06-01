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Atelier Repair Café, Pavillon des Transitions, Rouen

Atelier Repair Café, Pavillon des Transitions, Rouen

Atelier Repair Café, Pavillon des Transitions, Rouen samedi 13 juin 2026.

Lieu : Pavillon des Transitions

Adresse : Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Atelier Repair Café Samedi 13 juin, 10h30, 13h30 Pavillon des Transitions Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Plutôt que de jeter hâtivement votre grille-pain, bouilloire, radio ou autres petits appareils électriques, venez essayer de le réparer avec l’aide des bricoleurs expérimentés du Repair café. Vous produirez moins de déchets et ferez des économies !
Vous devez rapporter vos propres appareils électriques qui ne fonctionnent plus du tout ou plus très bien.

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/repair-cafe-rouen/evenements/atelier-repair-cafe-rouen-pavillon-des-transitions-13-06-2026-rouen »}]
Atelier animé par Repair café rouen

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