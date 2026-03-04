Déclics : ateliers numériques. Cybersécurité au quotidien., Bibliothèque Saint-Sever, Rouen
Déclics : ateliers numériques. Cybersécurité au quotidien., Bibliothèque Saint-Sever, Rouen vendredi 26 juin 2026.
Gratuit, sur inscription
Entre mails douteux, mots de passe oubliés et appareils vulnérables, naviguer sur Internet peut devenir un vrai casse-tête. Cet atelier pratique vous montre comment protéger vos données, sécuriser vos comptes et adopter les bons réflexes au quotidien. Interactif et accessible, il vous aide à naviguer en toute confiance et à profiter du numérique en toute sécurité.
Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/declics-ateliers-numeriques-cybersecurite-au-quotidien »}]
