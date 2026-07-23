Atelier réparation de vélos à la Boutique du Gravity à Lauzerte Place des Cornières Lauzerte

Informations pratiques

Lauzerte

Atelier réparation de vélos à la Boutique du Gravity à Lauzerte

Place des Cornières Boutique du Gravity Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:00:00

fin : 2026-08-27 10:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Apprenez à entretenir votre vélo tous les jeudis de 9h à 10h à la Boutique du Gravity sur la Place des Cornières à Lauzerte.

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Place des Cornières Boutique du Gravity Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 03 76 34 92

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English :

Learn how to maintain your bike every Thursday from 9 a.m. to 10 a.m. at the Gravity Shop on Place des Cornères in Lauzerte.

L’événement Atelier réparation de vélos à la Boutique du Gravity à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy