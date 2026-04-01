Atelier réparation Cour de la mairie de Pissos Pissos
Atelier réparation Cour de la mairie de Pissos Pissos samedi 18 avril 2026.
Pissos
Atelier réparation
Cour de la mairie de Pissos 51 route de Daugnague Pissos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 17:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Vous avez un petit appareil en panne ? Plutôt que de le jeter, apprenez à le réparer ! Les bénévoles du Biscalab et de Ramdam sont là pour vous aider à identifier la panne et si possible le réparer.
Ouvert à tous ! .
Cour de la mairie de Pissos 51 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine ramdam.pissos@ecomail.fr
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English : Atelier réparation
L’événement Atelier réparation Pissos a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cœur Haute Lande
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