Atelier réparation Cour de la mairie de Pissos Pissos

Pissos

Atelier réparation

Cour de la mairie de Pissos 51 route de Daugnague Pissos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Vous avez un petit appareil en panne ? Plutôt que de le jeter, apprenez à le réparer ! Les bénévoles du Biscalab et de Ramdam sont là pour vous aider à identifier la panne et si possible le réparer.

Ouvert à tous ! .

Cour de la mairie de Pissos 51 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine ramdam.pissos@ecomail.fr

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English : Atelier réparation

L’événement Atelier réparation Pissos a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cœur Haute Lande