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Atelier réparation Cour de la mairie de Pissos Pissos

Atelier réparation Cour de la mairie de Pissos Pissos

Atelier réparation Cour de la mairie de Pissos Pissos samedi 18 avril 2026.

Lieu : Cour de la mairie de Pissos

Adresse : 51 route de Daugnague

Ville : 40410 Pissos

Département : Landes

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Pissos

Atelier réparation

Cour de la mairie de Pissos 51 route de Daugnague Pissos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :
2026-04-18

Vous avez un petit appareil en panne ? Plutôt que de le jeter, apprenez à le réparer ! Les bénévoles du Biscalab et de Ramdam sont là pour vous aider à identifier la panne et si possible le réparer.
Ouvert à tous !   .

Cour de la mairie de Pissos 51 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine   ramdam.pissos@ecomail.fr

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English : Atelier réparation

L’événement Atelier réparation Pissos a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cœur Haute Lande

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