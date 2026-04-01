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Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos Salle RPE Pissos Pissos

Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos Salle RPE Pissos Pissos

Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos Salle RPE Pissos Pissos vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Salle RPE Pissos

Adresse : 408 route des Lacs

Ville : 40410 Pissos

Département : Landes

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Pissos

Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos

Salle RPE Pissos 408 route des Lacs Pissos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 09:00:00
fin : 2026-04-24 11:45:00

Date(s) :
2026-04-24

Le LAEP, c’est un espace chaleureux pour
– jouer
– échanger
– rencontrer d’autres familles
– prendre un temps pour soi et avec son enfant

Rendez-vous à Pissos
Tous les vendredis matin
9h00 11h45

Entrée libre gratuite sans inscription

On a hâte de vous retrouver !   .

Salle RPE Pissos 408 route des Lacs Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 30 06 19 

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English : Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos

L’événement Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos Pissos a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cœur Haute Lande

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