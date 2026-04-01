Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos Salle RPE Pissos Pissos
Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos Salle RPE Pissos Pissos vendredi 24 avril 2026.
Pissos
Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos
Salle RPE Pissos 408 route des Lacs Pissos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 09:00:00
fin : 2026-04-24 11:45:00
Date(s) :
2026-04-24
Le LAEP, c’est un espace chaleureux pour
– jouer
– échanger
– rencontrer d’autres familles
– prendre un temps pour soi et avec son enfant
Rendez-vous à Pissos
Tous les vendredis matin
9h00 11h45
Entrée libre gratuite sans inscription
On a hâte de vous retrouver ! .
Salle RPE Pissos 408 route des Lacs Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 30 06 19
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English : Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos
L’événement Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos Pissos a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cœur Haute Lande
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