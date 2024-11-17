Parcours entre Leyre et L’Eyre Pissos Landes
Parcours entre Leyre et L’Eyre Pissos Landes vendredi 1 août 2025.
Parcours entre Leyre et L’Eyre Canoë Difficulté moyenne
Parcours entre Leyre et L’Eyre Base de loisirs Testarouman 40410 Pissos Landes Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 16000.0 Tarif :
Difficulté moyenne
https://www.pissos.fr/Loisirs-et-activites/La-base-de-loisirs-de-Testarouman +33 5 58 08 91 58
English : Parcours entre Leyre et L’Eyre
Deutsch : Parcours entre Leyre et L’Eyre
Italiano :
Español : Parcours entre Leyre et L’Eyre
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine