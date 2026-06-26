Atelier Réparation vélo COUR DE LA mAIRIE Pissos
Atelier Réparation vélo COUR DE LA mAIRIE Pissos samedi 4 juillet 2026.
Pissos
Atelier Réparation vélo
COUR DE LA mAIRIE 51, route de Daugnague Pissos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04 12:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Ramdam propose un atelier de réparation de vélos, en partenariat avec Culture Loisirs Sabres.
Partageons nos connaissances.
Vous pouvez vous pré-inscrire par mail
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COUR DE LA mAIRIE 51, route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine ramdam.pissos@ecomail.fr
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English : Atelier Réparation vélo
Ramdam is offering a bike repair workshop in partnership with Culture Loisirs Sabres.
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L’événement Atelier Réparation vélo Pissos a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande
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