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Atelier Réparation vélo COUR DE LA mAIRIE Pissos

Atelier Réparation vélo COUR DE LA mAIRIE Pissos

Atelier Réparation vélo COUR DE LA mAIRIE Pissos samedi 4 juillet 2026.

Lieu
COUR DE LA mAIRIE
Adresse
51, route de Daugnague
Ville
40410 Pissos
Département
Landes
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Pissos

Atelier Réparation vélo

COUR DE LA mAIRIE 51, route de Daugnague Pissos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Ramdam propose un atelier de réparation de vélos, en partenariat avec Culture Loisirs Sabres.
Partageons nos connaissances.
Vous pouvez vous pré-inscrire par mail
Ramdam propose un atelier de réparation de vélos, en partenariat avec Culture Loisirs Sabres.
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Vous pouvez vous pré-inscrire par mail   .

COUR DE LA mAIRIE 51, route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine   ramdam.pissos@ecomail.fr

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English : Atelier Réparation vélo

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L’événement Atelier Réparation vélo Pissos a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande

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