Atelier Réparation vélo COUR DE LA mAIRIE Pissos

Pissos

Atelier Réparation vélo

COUR DE LA mAIRIE 51, route de Daugnague Pissos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Ramdam propose un atelier de réparation de vélos, en partenariat avec Culture Loisirs Sabres.

Partageons nos connaissances.

Vous pouvez vous pré-inscrire par mail

Ramdam propose un atelier de réparation de vélos, en partenariat avec Culture Loisirs Sabres.

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COUR DE LA mAIRIE 51, route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine ramdam.pissos@ecomail.fr

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English : Atelier Réparation vélo

Ramdam is offering a bike repair workshop in partnership with Culture Loisirs Sabres.

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L’événement Atelier Réparation vélo Pissos a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande