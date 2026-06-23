Concours de pétanque en nocturne Route de Sore Pissos

Pissos

Concours de pétanque en nocturne

Route de Sore Boulodrome de Pissos Pissos Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 00:00:00

Date(s) :

2026-07-03

L’Association Pissos Pétanque Loisir Détente propose un concours de pétanque en nocturne ouvert à tous le vendredi 03 juillet à partir de 18h et jet de but à 18h30.

En doublette de 4 parties à 8€ par équipe.

Restauration et buvette sur place

L’Association Pissos Pétanque Loisir Détente propose un concours de pétanque en nocturne ouvert à tous le vendredi 03 juillet à partir de 18h et jet de but à 18h30.

En doublette de 4 parties à 8€ par équipe.

Restauration et buvette sur place .

Route de Sore Boulodrome de Pissos Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 06 88 91 jean.lous.raucoule@orange.fr

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English : Concours de pétanque en nocturne

The Pissos P%E9tanque Loisir D%E9tente Association is hosting a nighttime petanque tournament open to everyone on Friday, July 3, starting at 6:00 p.m., with the first round beginning at 6:30 p.m.

The tournament will be played in doubles, with 4 rounds and 8 points per team.

Food and drinks available on site.

L’événement Concours de pétanque en nocturne Pissos a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cœur Haute Lande