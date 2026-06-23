Concours de pétanque en nocturne Route de Sore Pissos
Concours de pétanque en nocturne Route de Sore Pissos vendredi 3 juillet 2026.
Pissos
Concours de pétanque en nocturne
Route de Sore Boulodrome de Pissos Pissos Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 00:00:00
Date(s) :
2026-07-03
L’Association Pissos Pétanque Loisir Détente propose un concours de pétanque en nocturne ouvert à tous le vendredi 03 juillet à partir de 18h et jet de but à 18h30.
En doublette de 4 parties à 8€ par équipe.
Restauration et buvette sur place
L’Association Pissos Pétanque Loisir Détente propose un concours de pétanque en nocturne ouvert à tous le vendredi 03 juillet à partir de 18h et jet de but à 18h30.
En doublette de 4 parties à 8€ par équipe.
Restauration et buvette sur place .
Route de Sore Boulodrome de Pissos Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 06 88 91 jean.lous.raucoule@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de pétanque en nocturne
The Pissos P%E9tanque Loisir D%E9tente Association is hosting a nighttime petanque tournament open to everyone on Friday, July 3, starting at 6:00 p.m., with the first round beginning at 6:30 p.m.
The tournament will be played in doubles, with 4 rounds and 8 points per team.
Food and drinks available on site.
L’événement Concours de pétanque en nocturne Pissos a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cœur Haute Lande
À voir aussi à Pissos (Landes)
- Lieu d’Accueil Enfants Parents Pissos Salle RPE Pissos Pissos 3 juillet 2026
- Concours pétanque Route de Sore Pissos 4 juillet 2026
- Grande Sardinade à Pissos Salle des Fêtes Pissos 4 juillet 2026
- Bal des Pompiers de Pissos Cour de la Mairie Pissos 11 juillet 2026
- 9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande Pissos 15 juillet 2026