Atelier réparation vélo, Place de la fontaine, Jaunay-Marigny

Atelier réparation vélo 13 et 26 juin Place de la fontaine Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T06:00:00+02:00 – 2026-06-26T06:30:00+02:00

place de la fontaine : Atelier réparation vélo. Apporter votre vélo, David Couraud de l’Atelier Mobile du Bike fera la réparation sur place selon la complexité.

Prise de rendez-vous, tarifs et information : 06 24 12 25 20 / amb86130@gmail.com

Place de la fontaine place de la fontaine, 86130 Jaunay-Marigny 86130 Jaunay-Clan Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 24 12 25 20 »}, {« type »: « email », « value »: « amb86130@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:amb86130@gmail.com »}]

Une matinée chek-up pour son vélo

Ville de Jaunay-Marigny