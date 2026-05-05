Atelier réparation vélo, Place de la fontaine, Jaunay-Marigny
Atelier réparation vélo, Place de la fontaine, Jaunay-Marigny samedi 13 juin 2026.
Atelier réparation vélo 13 et 26 juin Place de la fontaine Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T06:00:00+02:00 – 2026-06-26T06:30:00+02:00
place de la fontaine : Atelier réparation vélo. Apporter votre vélo, David Couraud de l’Atelier Mobile du Bike fera la réparation sur place selon la complexité.
Prise de rendez-vous, tarifs et information : 06 24 12 25 20 / amb86130@gmail.com
Place de la fontaine place de la fontaine, 86130 Jaunay-Marigny 86130 Jaunay-Clan Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 24 12 25 20 »}, {« type »: « email », « value »: « amb86130@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:amb86130@gmail.com »}]
Une matinée chek-up pour son vélo
Ville de Jaunay-Marigny
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