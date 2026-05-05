Bienvenue à Montfaucon, Maison forte de Montfaucon, Jaunay-Marigny

Bienvenue à Montfaucon 27 et 28 juin Maison forte de Montfaucon Vienne

Entrée libre pour visites guidées à 10h, 13h et 15h, durée de la visite une heure environ. Inscription facultative, renseignements sur l’email d’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Venez découvrir les vestiges de cette maison forte vieille de plus de sept cent ans.

Elle a connu la guerre de Cent ans, les guerres de religions, la Révolution et même la guerre 1914.

La richesse historique de cette vieille maison fortifiée réside dans son architecture, ses grafitis et ses aménagements souterrains très bien conservés.

Nos guides vous feront partager la grande histoire mais aussi les anecdotes de ce lieu peu commun.

La visite guidée dure un peu plus d’une heure. Merci de respecter les horaires.

Fermeture du site à 17H

Au programme de la visite guidée :

* Présentation historique du château

* Découverte de l’ancienne ferme du Puy et de ses graffitis

* Parcours dans l’enceinte du château avec les habitats troglodytiques

* Présentation du pigeonnier

Le parc du château est accessible en visite libre.

⚠️ Les souterrains ne sont accessibles que dans le cadre de la visite guidée.

Maison forte de Montfaucon Jaunay Marigny Jaunay-Marigny 86380 Marigny-Brizay Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@gardiens-montfaucon.fr »}]

Visite guidée du chateau et des souterrains Maison forte Château

Les Gardiens de Montfaucon